شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل بامبا وجبريل شيكودي يقودان هجوم بتروجت أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت ، بقيادة سيد عيد، التشكيل الأساسى الذي سيخوض مواجهة الزمالك بعد قليل باستاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز"دورى نايل".

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض – خالد أبو زيادة - عبد العزيز سيد

خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي عكاشة.

خط الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد خليفة وإسلام عبد الله وأحمد غنيم ومحمد دودو وكليتشي شميزي وأحمد فاروق وإيمانويل لاكي وأدهم حامد وإسلام هشام.