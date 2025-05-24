شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل بامبا وجبريل شيكودي يقودان هجوم بتروجت أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت ، بقيادة سيد عيد، التشكيل الأساسى الذي سيخوض مواجهة الزمالك بعد قليل باستاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز"دورى نايل".
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض – خالد أبو زيادة - عبد العزيز سيد
خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي عكاشة.
خط الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد خليفة وإسلام عبد الله وأحمد غنيم ومحمد دودو وكليتشي شميزي وأحمد فاروق وإيمانويل لاكي وأدهم حامد وإسلام هشام.
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