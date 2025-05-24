شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: حزين لضياع العديد من الفرص وكنا الأفضل أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه فخور للغاية بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة فريق كبير بحجم صن داونز، صاحب الخبرات الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن فريقه قدم مباراة غاية فى القوة وكان الأفضل فى أغلب أوقات اللقاء، ولولا سوء الحظ لسجل العديد من الأهداف، ولكن في النهاية هدف وليد الكرتي في آخر الدقائق بمثابة مكافأة لهذا الفريق البطل صاحب الشخصية العظيمة.

وأضاف يورتشيتش فى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه حزين لضياع عدة فرص ولكنه سعيد بالتعادل والأداء الرائع للاعبين وشخصيتهم الرائعة وعودتهم القوية، رغم التأخر بهدف، وهذه هى الشخصية التي بناها منذ توليه المهمة، وهو ما تكرر كثيرا هذا الموسم في الدوري والبطولة القارية بالعودة من التأخر والتسجيل والفوز وهو ما يعبر عن شخصية مثالية للاعبيه.

وأكد المدير الفني أن لاعبيه كانوا أبطالا ويستحقون التحية على أدائهم الرائع، ولكن في النهاية الفريق لم يحقق أي شيء حتى الآن، وما حدث أننا أنهينا الشوط الأول فقط وأمامنا شوطا ثانيا في مصر بعد أسبوع فقط ولابد معه من الفوز وحصد اللقب الغالي.

وأضاف يورتشيتش أن بيراميدز لا يحصل على أي دعم من أحد في مصر ويحارب بمفرده فقط في مختلف البطولات رغم أنه يمثل مصر في أهم بطولة في القارة، وعليه بعد 48 ساعة فقط أن يتوجه إلى الإسماعيلية ليخوض مباراة حاسمة في الدوري أمام سيراميكا تحدد بطل الدوري ولابد من أن يلعبها الأساسيون نظرا لأهميتها، وكان من الأولى مساندة بيراميدز في النهائي القاري حتى يحقق اللقب لمصر.

وتعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وينتظر بيراميدز استضافة صن داونز فى مباراة الإياب يوم 1 من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوى.