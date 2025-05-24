شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق فى مواجهة المصري ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أمير مدحت، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغني، داو سيريل.



خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم.



خط الهجوم: أحمد ريان، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي ، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي أكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو ، أحمد مدبولي، وأحمد سعيد.