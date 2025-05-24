شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد طارقالسبت، 24 مايو 2025 07:07 م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادي، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.
خط الوسط : محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".
خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز .
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