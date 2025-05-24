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حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت فى الدوري

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حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد طارق

السبت، 24 مايو 2025 07:07 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادي، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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