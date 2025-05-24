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زلاكة وعيسى وبوبو يقودون هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود

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زلاكة وعيسى وبوبو يقودون هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو  - اسلام عيسى -  محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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