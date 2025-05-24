شكرا لقرائتكم خبر عن زلاكة وعيسى وبوبو يقودون هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو - اسلام عيسى - محمود زلاكة.
خط الهجوم: مروان عثمان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.
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