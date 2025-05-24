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ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن بطولة الدوري العام. وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن زلاكة وعيسى وبوبو يقودون هجوم سيراميكا أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

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