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مصطفى عزام يمنع مدربي المنتخبات من التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب - حسن السعدني

السبت، 24 مايو 2025 06:23 م

أصدر مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تعميماً موجهاً إلى مديري الإدارات والمديرين الفنيين للمنتخبات والعاملين بالاتحاد، يمنع فيه التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بسبب انشغاله المستمر وتعدد المهام الموكلة إليه.

وجاء في نص التعميم أن تكرار الاتصالات الهاتفية ببعض مسئولي الاتحاد بهدف التواصل مع رئيس الاتحاد أدى إلى تعطيل بعض المهام ونقص في التنسيق الكافي، ما يؤثر سلباً على سير العمل داخل الاتحاد.

وأكد عزام في خطابه أن أي موضوعات خاصة بالعمل يجب أن تتم من خلال التنسيق المسبق مع المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يتم عرض الموضوع كاملاً للدراسة، وفي الحالات العاجلة فقط، يتم ترتيب موعد اجتماع مع رئيس الاتحاد.

ويأتي هذا القرار لضمان سير العمل بكفاءة، وتنظيم آلية التواصل داخل المؤسسة الأكبر في مصر.


 

اتحاد الكرة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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