شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يمنع مدربي المنتخبات من التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تعميماً موجهاً إلى مديري الإدارات والمديرين الفنيين للمنتخبات والعاملين بالاتحاد، يمنع فيه التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بسبب انشغاله المستمر وتعدد المهام الموكلة إليه.

وجاء في نص التعميم أن تكرار الاتصالات الهاتفية ببعض مسئولي الاتحاد بهدف التواصل مع رئيس الاتحاد أدى إلى تعطيل بعض المهام ونقص في التنسيق الكافي، ما يؤثر سلباً على سير العمل داخل الاتحاد.

وأكد عزام في خطابه أن أي موضوعات خاصة بالعمل يجب أن تتم من خلال التنسيق المسبق مع المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يتم عرض الموضوع كاملاً للدراسة، وفي الحالات العاجلة فقط، يتم ترتيب موعد اجتماع مع رئيس الاتحاد.

ويأتي هذا القرار لضمان سير العمل بكفاءة، وتنظيم آلية التواصل داخل المؤسسة الرياضية الأكبر في مصر.