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الزمالك يعلن إصابة محمد طارق لاعب اليد بقطع فى الرباط الصليبى

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الزمالك يعلن إصابة محمد طارق لاعب اليد بقطع فى الرباط الصليبى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 24 مايو 2025 06:17 م

كشف أشرف عز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن نتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد طارق لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

وأكد أشرف عز في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة محمد طارق بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الطبية اللازمة لإجراء العملية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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