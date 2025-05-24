شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الفريق السماوى فى خطف التعادل فى بريتوريا.

وتعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.

سجل ريبيرو هدف التقدم لصن داونز فى الدقيقة 54، وسجل وليد الكرتى التعادل لبيراميدز فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.