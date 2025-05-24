شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا أمام صن داونز فى ذهاب نهائى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وينتظر بيراميدز استضافة صن داونز فى مباراة الإياب يوم 1 من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوى.



احتفال رمضان صبحى وأحمد سامى



احتفال وفرحة وليد الكرتى بالهدف

شن بيراميدز أول هجماته الخطرة فى الدقيقة 5 عن طريق تسديدة من إبراهيم عادل، وفى الدقيقة 7 أنقذ أحمد الشناوى مرماه من أولى هجمات صن داونز.

فى الدقيقة 10 سدد راينارز كرة صاروخية على مرمى بيراميدز، تصدى لها ببراعة أحمد الشناوى وحول الكرة لضربة ركنية، فى الدقيقة 16 كاد فيستون ماييلى أن يسجل هدف تقدم بيراميدز بعد تمريرة من إبراهيم عادل.

فى الدقيقة 19 تصدى رونوين ويليامز لكرة خطرة من إبراهيم عادل، ثم سددها ماييلى أعلى من المرمى، وفى الدقيقة 28 شن صن داونز هجمة مرتدة.



الشيبى خلال المباراة



الكرتى يحتفل بهدف التعادل

وواصل الفريق السماوى الضغط وسط محاولات متكررة لتسجيل هدف التقدم، فى الوقت الذى اضطر صن داونز للتأمين الدفاعى والعمل على استغلال الهجمات المرتدة.

مع بداية الشوط الثانى كاد أحمد عاطف قطة تسجيل هدف تقدم الفريق السماوى، بعدها كثف صن داونز الضغط، وفى الدقيقة 54 سجل ريبيرو هدف التقدم لصن داونز بعد ارتباك دفاعى لبيراميدز، ليستعيد صن داونز اتزانه.

من الدقيقة 60 وحتى الدقيقة 75 سيطر صن داونز على مجريات المباراة وسط محاولات من بيراميدز للوصول إلى مرمى الخصم لكن دون جدوى.



بيراميدز



رمضان صبحى والكرتى

فى الدقيقة 79 دفع المدير الفنى لبيراميدز برمضان صبحى بدلاً من أحمد عاطف قطة، وبعدها بدأ صن داونز فى تأمين دفاعاته والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفى الدقيقة 88 دخل كريم حافظ ومروان حمدى، وخرج إبراهيم عادل وفيستون ماييلى، وتهادت الكرة لمحمد حمدى فى الدقيقة 88 سددها بقوة بعيدًا عن المرمى.



صن داوز وبيراميدز



مباراة بيراميدز وصن داونز

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل وليد الكرتى هدف التعادل لفريقه.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: حراسة المرمى: رونوين ويليامز، الدفاع: ماداو، كيكانا، ليبوسا، موديبا، الوسط: موكوينا، أليندي، راينارز، الهجوم: ماتيوس، ساليس، ريبيرو.



مباراة صن داونز وبيراميدز