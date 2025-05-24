شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز أمام صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل وليد الكرتى لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه أمام صن داونز فى الدقيقة 90 +4 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، بذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.



احتفال رمضان صبحى وأحمد سامى



الكرتى يحتفل بهدف التعادل

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

فيما يضم تشكيل صن داونز كلاً من: حراسة المرمى: رونوين ويليامز، الدفاع: ماداو، كيكانا، ليبوسا، موديبا، الوسط: موكوينا، أليندي، راينارز، الهجوم: ماتيوس، ساليس، ريبيرو.

ويخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.



احتفال وفرحة وليد الكرتى بالهدف



الشيبى خلال المباراة

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً، وخلفه الزمالك، بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.



بيراميدز



رمضان صبحى والكرتى



صن داوز وبيراميدز



مباراة بيراميدز وصن داونز



مباراة صن داونز وبيراميدز