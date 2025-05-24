الامارات | "الشارقة الرياضي للمرأة" بطل كأس الإمارات لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق "الشارقة الرياضي للمرأة" بكأس الإمارات للسيدات، بفوزه على فريق "أكاديمية فاطمة بنت مبارك" بنتيجة (54-38)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة نادي سيدات الوسطى، بإمارة الشارقة.

وتوجهت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، ميثاء بن ضاوي، بصحبة نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حنان المحمود، والمراقب الدولي يعقوب غابش، بتقليد لاعبات أكاديمية فاطمة بننت مبارك بالميداليات الفضية، و"الشارقة الرياضي للمرأة" بالذهبية وكأس البطولة.

واحتاجت لاعبات "الشارقة الرياضي للمرأة" للفوز بالمباراة وحسم اللقب، إلى نيلهن الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (17-10 و15-8 و14-11)، فيما اكتفت لاعبات أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (9-8).