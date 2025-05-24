شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفتقد 5 لاعبين أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة والإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، وسط غيابات مؤثرة فى صفوفه، حيث يفتقد الفريق جهود خمسة لاعبين دفعة واحدة.

ويغيب كل من محمد بن حمودة، ومحمد أشرف، وحارس المرمى عامر عامر بداعي الإصابة، بينما يغيب الثنائي موري توريه ومحمد بن شرقي بسبب الإيقاف.

من جانبه، يعكف محمد عودة، المدير الفني الجديد للفريق، على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض الغيابات، والعمل على تجهيز لاعبيه فنيًا وذهنيًا لخوض اللقاء بكل قوة وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة.