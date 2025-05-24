شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر لليوم السابع: جروس أثر على مسيرتي بالزمالك ومن حق زيزو الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قدم بداية مميزة مع ظهوره بين صفوف فريق الأسيوطي، الصاعد حديثاً للدوري في موسم 2016، ليخطف أنظار الكبار وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، اللذان تنافسا على ضم اللاعب الصاعد وقتها محمد عنتر، غير أنه فضل عرض الفريق الأبيض، وبعد عدة مواسم مع القلعة البيضاء توجها بـ 7 ألقاب، بدأ مرحلة جديدة متنقلاً بين أندية الدوري وفي مقدمتها المصري وسيراميكا، قبل أن يصل إلى محطته الحالية وهو فريق المقاولون العرب ليشارك معهم في حلم الصعود من جديد لدوري الأضواء والشهرة، محمد عنتر تحدث لـ"الخليج 365" عن رحلة الصعود وسبب رحيله عن الزمالك وكثير من الأمور في الحوار التالي:

ـ كيف اتخذت قرار الاستمرار مع المقاولون فى المحترفين رغم تلقيك عروضاً للرحيل؟

بالفعل كان لدي عدد من العروض، لكن الإدارة تحدثت معي وطلبت مني الاستمرار مع الفريق، وأنا سعيد بالتواجد مع المقاولون، والمشاركة في إعادة النادي للممتاز هذا أمر كبير بالنسبة لي، حصدت بطولات مع الزمالك وشاركت في أفريقيا مع المصري، وحصدت بطولة مع سيراميكا، وصعدت مع الأسيوطي، والصعود مع المقاولون كان شرف لي، لأنه لا يقل قيمة عن أي نادٍ في الممتاز بالعكس نادي كبير وله تاريخ.

ـ بدايتك مع الأسيوطي كانت قوية وتلقيت عدداً من العروض لماذا اخترت الزمالك؟

الانضمام للزمالك كان حلماً من أحلامي، كان لدي وقتها عروضاً محلية وخارجية ولكن وقتها كان الزمالك مصراً على تواجدي معهم وكان هذا نفس الموقف عندي، وكنت حابب الانضمام إلى الفريق لم يكن لدي طلبات كثيرة، وشرف لأي لاعب فى مصر أن يرتدي قميص الزمالك أو الأهلي، وحصدت 7 ألقاب مع الزمالك.

ـ لماذا رحلت إذاً عن الزمالك؟

واجهتني عقبات كبيرة، كان من بينهم كريستيان جروس مدرب الفريق وقتها، كان يتعامل معي بطريقة غير مناسبة، بنسبة مائة بالمائة أبعدني عن تفكيري وعن الفريق، ولكن بالتأكيد قصرت في هذه الفترة في حق نفسي، وكان يجب أن أطور من نفسي ولا ألقي بالخطأ على المدرب.

ـ كيف ترى مستوى نادي الزمالك؟

حزين على نادي الزمالك، منذ فترة النادي لا يقدم المستوى الذي يليق بتاريخه وجماهيره، واللي عايز يعرف قيمة الزمالك يخرج برة النادي، الزمالك له جماهير في كل مكان داخل وخارج مصر، الفريق يمتلك لاعبين مميزين ولكن لا يوجد توفيق، وأتمنى أن يعود الزمالك إلى مكانته الطبيعية وينافس على الدوري وأفريقيا من جديد.

ـ كيف تابعت انتقال زيزو وإمام عاشور إلى الأهلي؟

كل لاعب له تفكيره، وأرى أن هذا أمر طبيعي، إمام عاشور كان محترفاً بالخارج، وسمعت أنه كان يرغب في العودة للزمالك، لكن إمام الآن أصبح لاعباً بالأهلي، واحد من أفضل الأندية في أفريقيا وأتمنى له التوفيق، إمام عاشور لاعب منتخب مصر في النهاية، والأهم أن يواصل التألق، وزيزو نفس الأمر، أن يلتحق بالأهلي من حقه أن يفعل ذلك وهذا طموحه، كان هناك الكثير من الكلام عن مفاوضات تجديد تعاقده، ولكن في النهاية رحيل زيزو مكسب للأهلي وخسارة للزمالك، وإدارة ملف زيزو كان خاطئاً من قبل الإدارة الطبيعي أن يتلقى عروضاً لم يكن ينبغي على النادي تركه لنهاية الموسم وبدء مفاوضات التجديد، وأتمنى لزيزو كل التوفيق.

ـ كيف تابعت صراع الأهلي وبيراميدز على الدوري؟

قبل أسبوعين بيراميدز كان حسم الدوري بنسبة 90%، لكن هذه هي كرة القدم، الأهلي لعب على 10% ونجح في استعادة الصدارة، وحتى اللحظة الأهلي هو الأقرب للقب.

ـ من هو أفضل لاعب في الدوري من وجهة نظرك؟

إبراهيم عادل وإمام عاشور وناصر منسي وعبد الله السعيد.

ـ بماذا تنصح إبراهيم عادل في قصة الاحتراف؟

إبراهيم عادل كان يجب أن يحترف قبل موسمين لأن إمكانياته مميزة، ولكن لو لم يستطع السفر في الموسم الجاري سيكون الأمر صعباً بسبب السن، وأتمنى أن يتفق مع إدارة بيراميدز ويخوض تجربة الاحتراف، وفي النهاية المنتخب هو المستفيد.