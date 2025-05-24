شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يستعيد توازنه بعد هدف التقدم على بيراميدز ومرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة صن داونز وبيراميدز التي تجمعهما في الوقت الحالي باستاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا ، وتقدم الفريق جنوب أفريقي بهدف دون رد.

شن بيراميدز أول هجماته الخطرة فى الدقيقة 5 عن طريق تسديدة من إبراهيم عادل، وفى الدقيقة 7 أنقذ أحمد الشناوى مرماه من أولى هجمات صن داونز.

فى الدقيقة 10 سدد راينارز كرة صاروخية على مرمى بيراميدز، تصدى لها ببراعة أحمد الشناوى وحول الكرة لضربة ركنية، فى الدقيقة 16 كاد فيستون ماييلى أن يسجل هدف تقدم بيراميدز بعد تمريرة من إبراهيم عادل.

فى الدقيقة 19 تصدى رونوين ويليامز لكرة خطرة من إبراهيم عادل، ثم سددها ماييلى أعلى من المرمى، وفى الدقيقة 28 شن صن داونز هجمة مرتدة.

وواصل الفريق السماوى الضغط وسط محاولات متكررة لتسجيل هدف التقدم، فى الوقت الذى اضطر صن داونز للتأمين الدفاعى والعمل على استغلال الهجمات المرتدة.

مع بداية الشوط الثانى كاد أحمد عاطف قطة تسجيل هدف تقدم الفريق السماوى، بعدها كثف صن داونز الضغط، وفى الدقيقة 54 سجل ريبيرو هدف التقدم لصن داونز بعد ارتباك دفاعى لبيراميدز، ليستعيد صن داونز اتزانه.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

فيما يضم تشكيل صن داونز كلاً من: حراسة المرمى: رونوين ويليامز، الدفاع: ماداو، كيكانا، ليبوسا، موديبا، الوسط: موكوينا، أليندي، راينارز، الهجوم: ماتيوس، ساليس، ريبيرو.

ويخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً، وخلفه الزمالك، بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.