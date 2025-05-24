شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية كريم فؤاد بعد التعافى من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة عماد النحاس، على جاهزية كريم فؤاد لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وذلك بعد مشاركته فى المباراة الودية التى أقيمت أمس الجمعة باستاد مختار التتش بين عناصر لاعبي الفريق الأول ضد الشباب مواليد 2005 استعداداً لمواجهة فاركو.

وكان كريم فؤاد قد خضع لجراحة الرباط الصليبي في أغسطس الماضي فى النمسا، قبل خوضه برنامجا تأهيليا على 3 مراحل.

ويسابق كريم فؤاد الزمن لاستعادة جاهزيته للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.