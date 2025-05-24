شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مباراة جمعت الزمالك وبتروجت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز

تحمل هذه المواجهة رقم 29 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط منذ صعود بتروجت إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2006 – 2007، أما في الـ28 مواجهة سابقة فقد تغلب الزمالك على بتروجت فى 15 مباراة، وتعادل الزمالك مع بتروجت في 7 مواجهات، فيما تكبد الزمالك الخسارة من بتروجت في 6 مواجهات فقط.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع بتروجت بخسارة الفريق الأبيض 2-1 فى مارس الماضى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الفريقين معا، تعود إلى 22 إبريل 2014، حينما تمكن فريق بتروجيت، من تحقيق الفوز على حساب الفارس الأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويأتي نجم نادي الزمالك السابق أحمد جعفر فى صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريق معا، برصيد 5 أهداف.

وخلال آخر 12 مباراة جمعت الفريقين، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 7 لقاءات وحضر التعادل فى 4 مباريات وخسر مرة وحيدة.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول مع المديرالفني الجديد أيمن الرمادي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المنصب خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.