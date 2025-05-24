شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة عمل مسابقات الناشئين باتحاد الكرة فى حضور حسن شحاتة وطولان والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تطوير مسابقات الناشئين في جميع المراحل العمرية والفئات والأقسام، وشارك في أعمال اليوم المسئولون عن قطاعات الناشئين بأندية القسمين الأول والثاني، فيما تمتد أعمال الورشة إلى الغد بحضور مسئولي الناشئين بأندية القسمين الثالث والرابع.

حضر ورشة العمل عن الاتحاد المصري وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على تطوير مسابقات الناشئين، كما حضر محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة ومصطفى عزام المدير التنفيذي والكباتن حسن شحاتة ومحسن صالح وحلمي طولان أعضاء اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني وسيد بخيت رئيس لجنة المسابقات وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين وناصر فراج مدير المسابقات.

وأوضح وليد درويش عضو مجلس الإدارة في بداية أعمال الورشة الهدف من اقامتها الذي يتلاقى مع رغبة الاتحاد المصري في إعادة هيكلة مسابقات الناشئين لتخدم الغرض الذي تُقام من أجله.

وأضاف أن منهج اتحاد كرة القدم يرتكز على تطوير كافة عناصر المنظومة الكروية، وهو ما لن يتأتى إلى بالعودة أولاً إلى أرض الواقع حيث المسئولين عن قطاعات الناشئين في الأندية للوقوف على حقيقة مشاكلها لوضعها في الاعتبار لدى تطوير مسابقات الناشئين التي تمثل القاعدة الرئيسية والأوسع للكرة المصرية.

وأشار وليد درويش إلى أن جملة الآراء والمداولات التي استمعنا إليها سواء من نجوم الكرة المصرية أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد ومسئولي الناشئين بالأندية ستكون موضع توصيات سيتم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد كلف وليد درويش في أول اجتماع له بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.