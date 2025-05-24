شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الكرة النسائية.. مسار بطلا للدورى والأهلى يحصد كأس مصر والزمالك رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الجمعة على هذا الموسم من الكرة النسائية الذى شهد مشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز لأول مرة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية على إنشاء فرق للكرة النسائية.

ونستعرض في التقرير التالى حصاد الكرة النسائية هذا الموسم..

مسار بطلا للدورى

حقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار بطولة دورى الكرة النسائية للموسم الثانى على التوالي وضمان المشاركة في بطولة أفريقيا للموسم الثانى أيضا على التوالي، بعدما حقق الميدالية البرونزية الموسم الماضى.

تتويج مسار بدورى الكرة النسائية جاء بعد حسم صراع السباق مع الأهلى بفارق 5 نقاط، وهو الدورى الذى حققه مسار دون هزيمة واكتفى بتعادلين فقط أمام وادى دجلة والأهلى، بينما تعرض الأهلى لهزيمة واحدة من مسار بجانب التعادل مع وادى دجلة ومسار.

وحصد فريق وادى دجلة المركز الثالث واكتفى الزمالك بالمركز الرابع في أول مشاركة له في البطولة، كما ودع بطولة كأس مصر على يد وادى دجلة.

الأهلى بطلا لكأس مصر

حقق فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، بعد الاتجاه إلى أشواط إضافية بعد التعادل السلبى في الوقت الأصلى.

وتوج فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى بأول بطولة في تاريخه، والذى تم إنشاؤه هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتواجد فرق للكرة النسائية.

وكان فريق الأهلى قد أطاح بفريق مسار من دور نصف نهائي بطولة كأس مصر بركلات الترجيح 4 /1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

كأس السوبر المصرى

ضرب الأهلى موعدا مع فريق مسار "بطل الدورى" على بطولة كأس السوبر المصرى، التي كان من المقرر إقامتها 30 مايو المقبل، إلا أن اعتراض الأهلى ومسار على موعد المباراة، جعلت لجنة المسابقات تؤجل المباراة لبداية الموسم المقبل.

وسيكون أمام الأهلى فرصة كبيرة للتتويج بثانى بطولاته حال الفوز على مسار الذى يمنى النفس بالحفاظ على البطولة وتحقيق لقبها.

الزمالك وبيراميدز

اكتفى فريق الزمالك بإنهاء الموسم بتحقيق المركز الرابع في بطولة دورى الكرة النسائية في أول مواسمه، بالإضافة إلى خسارة لقب كأس مصر، ليخرج بدون ألقاب في أول موسم.

بينما ختم فريق بيراميدز في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، كما خرج من بطولة كأس مصر.