الامارات | للمرة الثانية.. محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، اليوم الأحد، بجائزة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد تقديمه أداء فرديا مميزا ساعد فريقه في إحراز لقب البطولة المحلية.

وسجل صلاح 28 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة ليقود فريق المدرب أرنه سلوت إلى تحقيق اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم .

وبعد فوزه بالجائزة في موسم 2017-2018، أصبح صلاح خامس لاعب يفوز بها مرتين بعد تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.

ويتصدر النجم المصري قائمة الهدافين في الدوري، متفوقا بخمسة أهداف على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، مما يضعه في الطريق للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة .

كما فاز صلاح، بجائزة أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم للمرة الثالثة في وقت سابق من هذا الشهر.