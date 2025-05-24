محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2025

الرياص - اسماء السيد - لندن : اختير المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته، بعد قيادته فريق ليفربول إلى لقبه العشرين.

ونال صلاح الجائزة بعد تسجيله 28 هدفا، بفارق خمسة عن أقرب مطارديه في ترتيب الهدافين، و18 تمريرة حاسمة في برميرليغ.

قبل خوض المباراة الأخيرة من الموسم ضد حامل لقب الكأس كريستال بالاس الأحد، يبتعد ابن الثانية والثلاثين بفارق تمريرتين حاسمتين عن الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين.

وتُحسم الجائزة بعد دمج أصوات الجماهير مع لجنة من خبراء كرة القدم.

وكان صلاح أحرز الجائزة في موسم 2017 2018، فأصبح خامس لاعب في البرميرليغ الحديثة ينال الجائزة مرتين بعد هنري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصربي نيمانيا فيديتش ودي بروين.

ونجح ليفربول هذا الموسم، مع مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت الذي خلف الألماني يورغن كلوب، في وقف سيطرة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا على لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة.

وكان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، زميل صلاح في ليفربول، آخر لاعب من خارج تشكيلة سيتي يحرز الجائزة في موسم 2019.

وكان فان دايك الذي مدد عقده مع "الحمر" على غرار صلاح، بين اللاعبين الذي تفوق عليهم الفرعون المصري.

ضمت القائمة لاعب وسط ليفربول الهولندي راين خرافنبرخ، لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، مورغان غيبس وايت لاعب وسط نوتنغهام فوريست، مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك، نجم برنتفورد الكاميروني براين مبويمي ومهاجم نوتنغهام النيوزيلندي المخضرم كريس وود.