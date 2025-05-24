شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات تحسم المركز الرابع فى الدوري وتأشيرة التأهل الأخيرة للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مازال الصراع مشتعلاً على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري، وتأشيرة التأهل الثانية إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حجز الزمالك التأشيرة الأولى، حيث استقر الأبيض في المركز الثالث بالدوري برصيد 41 نقطة، تاركاً منافسة قوية على التأشيرة الثانية بين 4 فرق.

البنك الأهلي

يعتبر البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى هو أقرب الفرق لتحقيق المركز الرابع، والذي يسيطر عليه حالياً برصيد 37 نقطة، وتتبقى له مباراتان.

ـ البنك الأهلي والمصري: الثامنة مساء اليوم السبت.

ـ البنك الأهلي وبتروجت: الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

المصري

يحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويخوض آخر جولتين فى المسابقة أمام البنك الأهلي، ثم حرس الحدود، وحال فوز المصري في آخر مباراتين يمكنه حسم المركز الرابع أيضاً.

ـ المصري والبنك الأهلي: الثامنة مساء اليوم السبت

ـ المصري وحرس الحدود الثامنة مساء الأربعاء المقبل

سيراميكا

تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، يتواجد سيراميكا في المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويحتاج سيراميكا للفوز في آخر جولتين مع انتظار تعثر المصري والبنك الأهلي.

ـ سيراميكا وحرس الحدود: الثامنة مساء اليوم السبت.

ـ سيراميكا وبيراميدز: الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

فاركو

رغم صعوبة فرصته، إلا أن فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب، ما زالت لديه فرصة لإنهاء الموسم في المركز الرابع، ويحتل الفريق البرتقالي حالياً المركز السابع برصيد 32 نقطة وحال فوزه في آخر جولتين أمام الأهلي والزمالك يمكنه رفع رصيده إلى 38 نقطة، وسيكون بحاجة إلى هزيمة كل من، البنك الأهلي والمصري وسيراميكا فى آخر جولتين.

ـ فاركو الأهلي: الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

ـ فاركو والزمالك: الثامنة مساء الأحد 31 مايو.