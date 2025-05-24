شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود يحيى عطية الله وعمر كمال أمام فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى، بقيادة عماد النحاس، جهود نجميه يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري بعد تعافيهما من الإصابة.

وشارك ثنائى الأهلى فى ودية الفريق الأول أمام شباب 2005 والتى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش ليعلنا جاهزيتهما لتدعيم قائمة المارد الأحمر أمام فاركو.

وغاب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما عانى عمر كمال عبد الواحد من كدمة شديدة بالركبة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.