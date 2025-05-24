7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت، 24 - 5 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، ريفيرو يرفض ضم صفقة أجنبية للأهلي في الوسط أو الدفاع ويفضل الهجوم، والمحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بنظر قضية مباراة القمة بالشق المستعجل.

ريفيرو يرفض ضم صفقة أجنبية للأهلي في الوسط أو الدفاع ويفضل الهجوم

رفض الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي، فكرة ضم مدافع أو لاعب وسط أجنبي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مُفضّلاً ان تكون الصفقة الأجنبية الخامسة في خط الهجوم سواء جناح أو مهاجم وهو ما إتفقت عليه لجنة التخطيط للكرة ومسئولو القلعة الحمراء، مع المدرب الإسباني الذي سيتولي مسئولية تدريب الفريق بشكل رسمي عقب مباراة فاركو الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز، وشهدت الأيام الماضية عدة جلسات بين ريفيرو ومسئولو الأهلي تم خلالها مناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة منها قائمة الأجانب .

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بنظر قضية مباراة القمة بالشق المستعجل

فى تطوّر مفاجئ قال مصادر لـ"الخليج 365" أن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رفضت الشق المستعجل في طعن نادي بيراميدز، المتعلق بأزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى الزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري.

أندية المحترفين والقسم الثالث تطلب إلغاء الهبوط

طلب عدد من الأندية المهددة بالهبوط في دوري المحترفين والأقسام الأدني من اتحاد الكرة خلال اتصالات هاتفية ، الغاء الهبوط هذا الموسم على غرار أندية الدوري الممتاز ، بعد أن قررت رابطة الأندية المحترفة بعد الاجتماع مع الأندية علي الغاء الهبوط هذا الموسم .

كريستو يطلب الرحيل عن الأهلى بشكل نهائى ويرفض الإعارة الجديدة

طلب محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلى المُعار لنادي الصفاقسي التونسي الرحيل بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري ، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى ، وأكد اللاعب للإدارة الحمراء عبر وكيل أعماله إنه يرغب في حسم مستقبله بشكل نهائي والانتقال لأي نادً خارج مصر على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة ، موضحاً إنه يمتلك عروضاً من أندية خليجية سيرحل لإحداها بعد الاتفاق مع إدارة الأهلي حول جميع التفاصيل خاصة وأن نادي الصفاقسي رفض فكرة تجديد استعارته أو شراؤه نهائياً.

خطاب المحكمة الرياضية لاستبعاد الشق المستعجل بشكوى بيراميدز

فى تطور جديد ضمن أزمة مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، حصل ”الخليج 365” على وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) تفيد بأن النادي الأهلي المصري تقدّم باعتراض رسمي على تعيين محكم فرد في شكوى بيراميدز، مطالبًا بتشكيل لجنة مكوّنة من ثلاثة أعضاء للنظر في القضية المقدمة من نادي بيراميدز.

10 لاعبين يسجلون غيابًا عن الزمالك أمام بتروجت الليلة بقيادة ناصر منسى