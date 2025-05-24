شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسي يقود الشباب السعودي للفوز بفضية الفرق للتايكوندو بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

نجح بطل مصر الأوليمبي فى التايكوندو سيف عيسي والمصنف الأول عالميا من قيادة فريق الشباب السعودي، والذى يلعب ضمن صفوفه، لتحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة الفرق بالمملكة العربية السعودية.

وواجه عيسي خلال البطولة منافسين أقوياء حيث التقى مع التونسي فراس القطوسي صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 والروسي مكسيم صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 فى نهائي البطولة.

وكان سيف قد حقق منذ أيام الميدالية الذهبية لبطولة المملكة لأندية التايكوندو للأوزان الأوليمبية للدرجة الأولي والتى اقيمت بالسعودية.

وحقق سيف فوزًا مهما على البريطاني كادين كونينجهام لاعب اتحاد جدة السعودي والحاصل على فضية أولمبياد باريس فى الوزن الثقيل.