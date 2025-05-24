شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة مصطفى الشهدى قبل مواجهة بتروجت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويتولى مهمة إدارة المباراة، حكم ساحة مصطفى الشهدي، ويساعده كل من، أحمد صلاح، وعماد العقاد، بجانب أحمد ناجي، الحكم الرابع، بينما تولى مهمة التواجد على تقنية الفيديو، وائل فرحان ويعاونه عمرو عابدين.

أدار مصطفى الشهدى 3 مباريات سابقة للزمالك انتهت جميعها بالتعادل، الأولى كانت فى 2023 أمام فاركو وانتهت 2-2 ، والثانية أمام فاركو أيضاً فى 2024 وانتهت بالتعادل 1-1، والثالثة أمام مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر فى أبريل 2025 وانتهت بالتعادل السلبى.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول مع المديرالفني الجديد أيمن الرمادي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المنصب خلفًا للبرتغاليجوزيه بيسيرو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.