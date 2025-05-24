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صن داونز يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل نهائى أفريقيا اليوم

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صن داونز يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل نهائى أفريقيا اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

السبت، 24 مايو 2025 03:30 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز ضد ماميلودي صن دوانز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي،. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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