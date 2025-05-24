شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك فى الدوري قبل مواجهة بتروجت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة جديدة في مشواره المحلي أمام بتروجت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة على أرضية استاد الكلية الحربية فى الثامنة مساءً، في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من مرحلة الحسم.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد41 نقطة بعد فقدان فرصه فى التتويج باللقب وضياع آماله أيضاً فى المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يدخل بتروجت المباراة محتلاً المركز الثامن فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 26 نقطة، حيث يأمل لاعبى الفريق البترولى فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك،تكلل مسيرتهم المميزة فى مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول مع المديرالفني الجديد أيمن الرمادي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المنصب خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.