شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انطلاق الجولة الثامنة من مسابقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، السبت، منافسات الجولة الثامنة من عمر جولات حسم الدوري المصري الممتاز، وتتنافس فرق المجموعة الأولى على إنهاء الموسم الجاري فى أفضل ترتيب، كما تسعى فرق أخرى إلى حسم الضلع الرابع فى المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

س: ما هي مواعيد مباريات اليوم في الدوري؟ ج:تقام اليوم 3 مباريات في انطلاق الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، جميعها في الثامنة مساءً، ويلتقي الزمالك مع بتروجت، فيما يصطدم البنك الأهلي بالمصري، وأخيراً يواجه سيراميكا نظيره حرس الحدود. س: ماذا يستهدف الزمالك من مواجهة بتروجت؟ ج:يبحث نادي الزمالك عن استعادة مسار الانتصارات في الدوري أمام بتروجت، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف، وذلك لتأمين تواجده بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، والذي يحتله الأبيض حالياً برصيد 41 نقطة، ويبتعد عن البنك الأهلي أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة. س: كيف تؤثر مباراة المصري والبنك الأهلي على ترتيب الدوري؟ ج:تعتبر مباراة المصري والبنك الأهلي من أبرز مباريات الجولة الثامنة، والتي يمكنها أن تؤثر على الترتيب النهائي للمربع الذهبي، ففي حال فوز البنك الأهلي في مباراة اليوم سيكون أبناء طارق مصطفى ضمنوا بنسبة كبيرة إنهاء الموسم في المركز الرابع والمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، بينما حال فوز المصري سيتم تأجيل حسم المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. س: ما هي فرصة سيراميكا في المركز الرابع؟ ج:تحت القيادة الفنية لعلي ماهر يتواجد سيراميكا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويحتاج سيراميكا للفوز فى آخر جولتين أمام حرس الحدود وبيراميدز، مع انتظار تعثر المصري والبنك الأهلي، من أجل التقدم إلى المركز الرابع وخطف تأشيرة المشاركة في الكونفدرالية. س: من هم حكام مباريات اليوم في الدوري؟ ج:أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 3 مباريات اليوم، ضمن الجولة الثامنة، وجاءت قائمة حكام المباريات الثلاثة كالتالي:1ـ مباراة بتروجت والزمالكحكم ساحة.. مصطفى الشهديحكم مساعد 1.. أحمد صلاححكم مساعد 2.. عماد العقادحكم رابع.. أحمد ناجيحكم VAR.. وائل فرحانحكم VAR مساعد.. عمرو عابدين



2ـ حكام مباراة المصري والبنك الأهلي

محمود بسيوني ، حكمًا للساحة

أحمد لطفي ، مساعد حكم أول

أحمد زيدان ، مساعد حكم ثان

مبروك نبيل : حكمًا رابعًا

طارق مجدي : حكم تقنية الفيديو

سمير جمال : مساعد حكم تقنية الفيديو



3ـ حكام مباراة سيراميكا وحرس الحدود

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد 1: محمد سعيد عبد العظيم

حكم مساعد 2: هاشم عبد المريد

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكم VAR: مصطفى مدحت

حكم مساعد VAR: أسامة عبد اللطيف.