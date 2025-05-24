شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم إقرارا ضريبيا لـ"فيفا" والسلطات الأمريكية لمواجهة أزمة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

قدّم مسئولو النادي الأهلي مستندات وخطابات رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والسلطات في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على استثناء لعدم تسديد الضرائب المُستحقة على مكافآة النادي من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، حسب القانون الأمريكي

وقال مصدر في الأهلي، ان إدارة النادي أرسلت خطابات رسمية للفيفا والسلطات الأمريكية بإقرار ضريبي ومستندات أخرى تهدف من خلالها الحصول على استثناء بعدم تسديد نسبة الضرائب الكبيرة للغاية أو تخفيض الضرائي إلى أقل نسبة مُمكنة.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يترقب رد فيفا والسلطات الأمريكية على مُراسلاته والموافقة عليها حتى لا يتم تسديد مبلغ كبير للضرائب، حيث يحصل النادي على 9 ملايين و500 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ حسب نتائج الفريق في البطولة.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو المقبل، بضرورة الالتزام بالأنظمة الضريبية المعمول بها هناك، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والجوائز المالية الممنوحة للفرق.

وحددت الولايات المتحدة أنواع المدفوعات التي ستُخصم منها الضرائب، وتشمل المكافآت التي يمنحها "فيفا" للفرق المشاركة، بالإضافة إلى الرواتب والحوافز التي تقدمها الأندية للاعبين والمدربين وأعضاء الوفود خلال فترة تواجدهم على الأراضي الأمريكية ضمن أنشطة البطولة.

وبموجب هذه التعليمات، ستكون كل الفرق المشاركة ملزمة بدفع ضرائب أمريكية على المبالغ التي تحصل عليها من فيفا، وكذلك ما تقدمه لبعثاتها، على أن يتم اقتطاع الضرائب بمعدل يصل إلى 30% كحد أقصى، مع إمكانية تقليل النسبة حال كان الفريق ينتمي لدولة لديها معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة، أو يلتزم بتقديم إقرار ضريبي أمريكي.

وسيبلغ "فيفا" الجهات الأمريكية بالمبالغ المخصصة لكل نادٍ، مع الإشارة إلى الدول التي تربطها اتفاقيات ضريبية بواشنطن، لتفادي فرض نسبة أعلى من المستحقة على تلك الأندية.

وفي سياق متصل، فإن الأندية الإفريقية المشاركة في البطولة، وهي الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي، لن تُفرض عليها النسبة القصوى للضريبة، نتيجة وجود معاهدات ضريبية موقعة بين دولها والولايات المتحدة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي ، ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي 15 يونيو المقبل.