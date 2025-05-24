شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كأس دوري أبطال أفريقيا لاستاد لوفتس فيرسفيلد قبل لقاء صن داونز وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت كأس دوري أبطال أفريقيا لاستاد لوفتس فيرسفيلد، الذى يستضيف لقاء صن داونز وبيراميدز في الرابعة عصر اليوم السبت 24 مايو باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة مساء الأحد 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.