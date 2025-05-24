شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 إلى 27 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات هذا الدور كالتالي:

ـ مصطفى عسل ومحمد أبو الغار

ـ كريم الحمامي ويوسف سليمان

ـ كريم عبد الجواد والسويدي ديميتري شتيانمان

ـ محمد زكريا وطارق مؤمن

ـ نوران جوهر وندى عباس

ـ فيروز أبو الخير والبلجيكية نيلي جليس

ـ فريدة محمد واليابانية ساتومي واتنبي

ـ سلمى هاني وأمينة عرفي

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ 31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

13 لاعباً وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، يحيى النوساني.

18 لاعبة وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.