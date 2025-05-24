شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة السابعة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب أفريقيا من قبل في 6 لقاءات، نجح فى الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات نستعرضها في السطور التالية..

مارومو جالانتس

لعب بيراميدز أول مباراة أمام مارومو جالانتس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2023 وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1، قبل أن يخسر في جنوب أفريقيا بهدف نظيف ويودع البطولة.

صن داونز

ثالث المواجهات كانت أمام صن داونز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وتعادل في جنوب أفريقيا سلبيا، وخسر مباراة الإياب بهدف نظيف في القاهرة.

أورلاندو بايرتس

خامس المواجهات كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس وانتهت بالتعادل السلبى بجنوب أفريقيا، قبل أن يحقق بيراميدز فوزه الأول على أندية جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويصعد للنهائى.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي،. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.