شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يعاينون ملعب لوفتس فيرسفيلد قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على معاينة أرضية استاد لوفتس فيرسفيلد استعدادا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة عصر اليوم السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض إياب النهائي فى الثامنة مساء الأحد 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



رمضان صبحي



فريق بيراميدز



لاعبو بيراميدز

يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، فى مباراة ينتظرها الفريق السماوي لتسطير التاريخ، بعد إنجاز الوصول لنهائي الأميرة السمراء، لا سيما أنه من المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء الأحد 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً، وخلفه الزمالك، بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.