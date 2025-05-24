شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية غير عادية لاتحاد المواي تاي لتعديل بنود فى لائحة النظام الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

يناقش الاتحاد المصري للمواي تاي ، برئاسة محمد إبراهيم ، فى اجتماع الجمعية العمومية العادية غير العادية الجمعة 27 يونيو المقبل فى الخامسة مساءً بمقر الاتحاد، لمناقشة تعديل بعض بنود ومواد لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنه سيتم مناقشتة بند واحد فقط وهو تعديل بنود ومواد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المنشورة في جريدة الوقائع المصرية بالعدد (33) تابع أ الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه في في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل لاجتماع ثاني بعد موعد الاجتماع الأول بساعتين بنفس المكان بمقر الاتحاد الكائن في 103 امتداد رمسيس 2 شقة 2 أمام هيئة ستاد القاهرة الدولي.