شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستقبل كهربا فى الدوري الليبي وحقيقة عودته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق ونادي الاتحاد الليبي الحالي هدوء الأوضاع في لييبا من أجل استكمال تجربته مع نادي الاتحاد في الدوري الليبي، الذي تم إيقافه مؤخراً بسبب الأوضاع الراهنة في ليبيا ، حيث تقرر استكماله في الرابع من يونيو المقبل.

وحصل اللاعبون المحترفون في نادي الاتحاد على راحة سلبية وغادروا ليبيا الأسبوع الماضي بسبب الظروف الأمنية الأخيرة التي عاشتها طرابلس، كما غادر الإسباني جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي لنادي الاتحاد على أن يعودوا إلى تدريبات الفريق الليبي بدءاً من اليوم، السبت، تمهيداً لاستئناف المسابقة المحلية.

وانتشرت أنباء، خلال الأيام الماضية، حول إمكانية عودة كهربا للأهلي أو انتقاله لأي نادٍ مصري خلال الموسم المقبل على خلفية الأوضاع في ليبيا، وهو نفاه مصدر مُقرّب من اللاعب الذي أكد أن علاقة نجم الأهلي السابق بالنادي الليبي لم تنته ومازال مُرتبطاً بعقد معه.

وكشف المصدر عن استمرار كهربا مع النادي الليبي، موضحاً أن الأهلي لم يطلب عودة اللاعب، كما أن الأخير زار النادي الأهلي منذ أيام لزيارة زملائه السابقين فقط.

وانتقل كهربا لنادي الاتحاد في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من الأهلي مقابل 350 ألف دولار قبل أن يقوم النادي الليبي بتفعيل بند شراء اللاعب بصفة نهائية مقابل مليون و200 ألف دولار.

وخاض كهربا 11 مباراة في الدوري الليبي خلال موسم 2024-25، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أخرى، بإجمالي 9 مساهمات تهديفية في 814 دقيقة لعب، بمعدل مساهمة مباشرة في كل مباراة تقريبًا.