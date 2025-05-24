شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب لوفتس فيرسفيلد لمواجهة صن داونز فى نهائي أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى استاد لوفتس فيرسفيلد استعدادا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم السبت باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.



الشيبي ومصطفى فتحى



عبد الرحمن مجدى



ماييلى



محمد حمدى

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.