شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: بيراميدز على أبواب التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيراميدز على أبو التاريخ الليلة عندما يصطدم ببطل جنوب أفريقيا صن داونز في ذهاب نهائي دورى ابطال أفريقيا، ممثلا السماوى للكرة المصرية في فاصل جديد من المواجهات المثيرة بين أندية مصر وجنوب أفريقيا.

السماوى بطل مصر يخوض لقاء اليوم بحثا عن كتابة تاريخ ومجد قارى بعدما نجح في اقتحام عالم الكبار على الساحة المصرية بجدارة حيث بات ابيراميدز ضلع ثالث قوى مع القطبين الاهلى والزمالك يزاحمهم بقوة على البطولات ليس محليا فقط ولكن قارياً أيضا ويساعده في ذلك امتلاك كل مقومات المنافسة من إمكانيات مالية ضخمة ولاعبين مهرة وجهاز فنى كفء وإدارة محترفة ، ولم يكن الاتحاد الافريقى مبالغا عندما ذكر في تقرير خاص عن بيراميدز "على بُعد مباراتين فقط من كتابة التاريخ.. الفريق القاهري يستعد لأكبر لحظة في تاريخ النادي القصير عندما يخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز".

بيراميدز النادى الذى ظهر للأضواء منذ 7 سنوات فقط وتحديد عام 2018 عندما اشتراه المستشار تركى ال الشيخ من الاسيوطى وغير اسمه لبيراميدز ،أستطاع سريعا حجز مكان بين الكبار حيث صعد لنهائى الكونفيدرالية الأفريقية وأحتل المركز الثانى بالدورى ثلاث مواسم متتالية وحقق أول بطولة محلية وهى كأس مصر العام الماضى ، والموسم الحالي في مرحلة الحصاد لعمل السنوات السابقة.

خلال 11 يوما، بيراميدز سينافس بقوة على 3 بطولات، الأولى الدورى، والمنافسة شرسة مع الأهلى على درع البطولة التي ستحسم في الـ90 دقيقة القادمة للجولة الأخيرة، وأيضا وصل السماوى لنهائى كاس مصر ويواجه الزمالك يوم 5 يونيو، والصدام الأكبر أمام صن داونز بمثابة العبور لبوابات التاريخ الأفريقى والحلم الكبير.