شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 3.40 مليون يورو.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول مع المديرالفني الجديد أيمن الرمادي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المنصب خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.