شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الحصول على 70 مليون جنيه من فيفا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول مليون و500 ألف دولار، ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمثل الدُفع الأولى من مكافاة الخاصة بمشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا الشهر المقبل.

ويحصل الأهلي على ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف دولار، سيحصل النادي على الدُفعة الأولى وقيمتها مليون و500 ألف دولار أواخر مايو الجاري أي بعد أيام قليلة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي ، ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي 15 يونيو المقبل.