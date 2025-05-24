شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز خامس فريق مصرى يتواجد فى نهائى دوري أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 24 مايو 2025 02:00 م
يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، فى مباراة ينتظرها الفريق السماوي لتسطير التاريخ، بعد إنجاز الوصول لنهائي الأميرة السمراء، لا سيما أنه من المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء الأحد 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
ويخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.
ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً، وخلفه الزمالك، بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.
من جهته طلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير لبيراميدز، من لاعبي فريقه التحرر من الضغوط، مشددا علي ضرورة الاستمتاع بالمباراة، واظهار امكانياتهم الحقيقية دون ضغوط، مؤكدا أن حينها سيكون التفوق لبيراميدز، خاصة وأن المنافس سيكون تحت ضغط بسبب جماهيره واللعب علي أرضه.
كما حذر المدير الفني لاعبي الدفاع من سرعات لاعبي صن داونز وتنوع خطورتهم، حيث لديهم قدرة الإختراق باستخدم المهارات الفردية، او عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء، او استخدام الكرات العرضية، وهو ما يجب علي مدافعي بيراميدز الحذر منه طوال شوطي المباراة من أجل الخروج بنتيجة تسهل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة.
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