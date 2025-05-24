شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للاسكواش يحدد آلية المشاركة فى الأولمبياد فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الاتحاد الدولي للاسكواش آلية المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المرتقبة، فبراير المقبل، وعدد المشاركين من كل دولة، وذلك بعدما حددت اللجنة الأولمبية الدولية، عدد المشاركين في المنافسات بواقع 16 لاعباً بمنافسات الرجال، ومثلهم بمنافسات السيدات، وهو ما أثار مخاوف من تضاؤل فرص اللاعبين المصريين في المشاركة بالأولمبياد بعدد أكبر.

ويسيطر فراعنة الاسكواش على صدارة التصنيف العالمي في الرجال والسيدات في الوقت الحالي، حيث يحتل مصطفى عسل صدارة تصنيف الرجال، ويليه علي فرج في المركز الثاني، وفي تصنيف السيدات تحتل نوران جوهر الصدارة، وتأتي نور الشربيني في المركز الثاني، ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث، وأمينة عرفي في المركز الخامس.

في ذات السياق، كانت البطلة المصرية نور الشربيني، توجت مؤخراً ببطولة العالم للاسكواش، التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية خلال مايو الجاري، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.