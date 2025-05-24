شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن الرمادي مع الزمالك قبل لقاء الليلة أمام بتروجت.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادى ، اليوم السبت، لخوض مباراة جديدة ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت ، فى الأسبوع الثامن ضمن منافسات مجموعة البطولة في مسابقة الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل ) على ستاد الكلية الحربية.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول مع المديرالفني الجديد أيمن الرمادي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المنصب خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

تمثل مباراة الزمالك وبتروجت الظهور الثالث لأيمن الرمادى فى مقعد المدير الفنى للفارس الابيض ، حيث يبحث المدرب عن فوزه الأول مع الزمالك، بعدما تعادل فى اللقاء الأول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0، سجل هدفين وتلقت شباكه 3 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.