شكرا لقرائتكم خبر عن استادات وسيتي كلوب توقعان بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتوزيع صكوك الأضاحى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الوطني والمجتمعى لشركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وشركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية لدعم التنمية المجتمعية المستدامة، تم توقيع بروتوكول تعاون شامل مع جمعية الأورمان يتضمن التعاون في جميع الأنشطة الخيرية والتنموية الخاصة بالجمعية.

شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات، والكابتن ياسر الرملى رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب، لإدارة المنشآت الرياضية، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان.

تبدأ أولى خطوات تفعيل البروتوكول بحملة عيد الأضحى المبارك 2025، حيث تم الاتفاق على شراكة مع جمعية الأورمان لدعم مبادرة توزيع صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة فى جميع المحافظات المصرية خلال عيد الأضحى 2025.

من جانبه، قال المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات أن الهدف من البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الخيرية والتنموية، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية، تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد السيد ياسر الرملي رئيس شركة سيتي كلوب على سعادته بتوقيع هذا البرتوكول الشامل ، مشيرًا إلى أنه يعتبره من أهم المبادرات التي تستهدف توفير الغذاء للأسر المستحقة .

ومن جهته ، أعرب السيد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان ، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب، مشيدًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم تنمية المجتمع من خلال المساهمة في أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية.



المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات والكابتن ياسر الرملى رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات والكابتن ياسر الرملى رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان



جانت من توقيع سيتى كلوب وستاداتم ع جمعية الأورمان

توقيع البروتوكول