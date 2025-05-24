شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن الفوز الأول أمام صن داونز فى نهائي أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، فى مباراة ينتظرها الفريق السماوي لتسطير التاريخ، بعد إنجاز الوصول لنهائي الأميرة السمراء، لا سيما وأنه من المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

لن تعد مواجهة بيراميدز مع نظيره صن داونز هي الأولى بل الثالثة ولكن يواجه لاعبو المدرب كرونوسلاف يورشيتش عقدة أمام الفريق الجنوب أفريقي؛ إذ لم ينجحوا في الفوز عليه.

وسبق والتقى الفريقان بدور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا؛ فاز صن داونز بهدف نظيف في مباراة، وتعادل سلبيًا في الثانية.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي،. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.