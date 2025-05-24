شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو يتفق مع الأهلي على مساعديه ويرفض مدرب حراس مصرياً أو بقاء يانكون والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الإسباني خوسيه ريفيرو ، المدير الفني الجديد للأهلي، مع إدارة النادي على التعاقد مع مدرب حراس مرمى ضمن جهازه الجديد، رافضاً فكرة ضم مدرب حراس مصري أو الإبقاء على البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق.

ويصطحب ريفيرو معه 4 مدربين، هم مدرب عام ومدرب أحمال بدنية ومدرب حراس مرمى ومحلل أداء فني.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول عدم اصطحاب ريفيرو مدرب حراس مرمى معه، وتحدث البعض عن إمكانية تعيين مدرب حراس مصري، وتم ترشيح طارق سليمان مدرب حراس الأهلي الأسبق والمقاولون العرب حالياً لهذا المنصب فيما طرح البعض إمكانية بقاء ميشيل يانكون مع الفريق خاصة أن الأخير يعمل مع الفريق الأول منذ عدة سنوات، لكن هذه الاقتراحات تم رفضها.

وتضمنت مفاوضات النادي الأهلي مع ريفيرو الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالجهاز المعاون، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن تعيين ريفيرو مديراً فنياً للأهلي عقب مباراة فاركو الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

ورغم أن ريفيرو حضر للقاهرة مؤخراً، ورغم أنه عقد أكثر من جلسة مع مسئولى الأهلي، إلا أن الإدارة استقرت على تأجيل إعلانه مديراً فنياً للفريق بسبب "حساسية" الفترة الحالية وأهمية مباراة فاركو التي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل التتويج بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف في الجولة ذاتها.