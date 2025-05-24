شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة 21.. طقس بريتوريا قبل موقعة بيراميدز وصن داونز بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تسجل الحرارة 21 درجة مئوية على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، الذى يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، فى الرابعة عصر اليوم السبت، في الوقت الذى تنعدم فيه فرص سقوط الأمطار.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة فى مسيرته.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة