شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة.

وتعد مباراة غزل المحلة هى السادسة لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما تسلم المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي عن إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.