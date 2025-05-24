شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. إسماعيل ياسين "زملكاوى متعصب" وقدم مسرحية حباً فى نجم الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم، السبت، ذكرى رحيل أنشط ممثل فى تاريخ السينما الفنان إسماعيل ياسين، ليس فنانًا عظيمًا فحسب، بل هو إنسان يُحتذى به، هزم الصعاب بالضحكات، والدموع بالابتسامات، وتغلب على حياة قاسية أسكنت الحزن في قلبٍ كان سببًا في إسعاد قلوب الملايين، فنان بقيت أفلامه على القمة لبَعد وفاته بعشرات السنين.

ففي 24 مايو 1972، انتهت رحلة أسطورة الكوميديا إسماعيل ياسين عن عمر ناهز 59 عامًا، غير أن الزمن أنصفه بعد رحيله، فارتقى باسمه إلى قمة المجد من جديد، وظل إسماعيل ياسين حاضرًا يتجاوز حدود عصره، بأفلامٍ لا تزال تُضحكنا وتُبهج أرواحنا حتى اليوم.

وفى وقت سابق تحدثت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين عن الكثير من خفايا شخصيته، وقالت، "كان مولعا بتشجيع نادي الزمالك هو ووالدى، ونجمه هو الكابتن حمادة إمام، والد حازم إمام، ووقت مباراة الزمالك المنزل يتحول لحظر تجول ممنوع الكلام، “منتبه للمباراة بشكل شرس، إيديه ورجليه بيرتعشوا من العصبية والتوتر لحد ما الزمالك يكسب”، ومع فوز فريقه المفضل يسعد كثيرا ويصبح يومه جيدأ."

وفى تصريحات سابقة لنجل السيناريت أبو السعود الابياري قال ، "كان الفنان إسماعيل ياسين طيبا هادئا إلا في شىء واحد وهو حبه للزمالك، وفي إحدى المرات بكيت عقب خسارة نادي الزمالك لأني كنت أظن أن والدي زملكاوي، وحينما قال لي والدي: لماذا تبكي؟ قلت له لأني زملكاوي مثلك، رد أبو السعود الإبياري: ”أنا لست زملكاويًا ولكن أشجع الزمالك فقط لأنه حينما يخسر تتوتر أعصاب إسماعيل ياسين ويغدو رجل عنيف أكثر عصبية ما يجعل طاقم العمل بالأستوديو ومناخ التصوير كله فى حالة سيئة وكان يشعل أجواء التصوير بهجة عند فوز الزمالك.

كما ارتبط إسماعيل ياسين بعلاقة صداقة قوية جدا مع نجم الزمالك نبيل نصير، وهو الأمر الذى دفعه لمطالبة الكاتب والسيناريست أبو السعود الإبيارى لكتابة مسرحية عن صديقه الزملكاوى وسماها الكرة مع بلبل وقدم فيها شخصية تشابه نبيل نصير من حيث الطباع والمواقف الحياتية.

جمعت الصداقة بينه وبين نجوم الزمالك فى الأربعينيات والخمسينيات وفى مقدمتهم حنفى بسطان وعبد الكريم صقر وغيرهما من باقى نجوم الفانلة البيضاء.