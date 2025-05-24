شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس ومهدي فى قطر لحضور قرعة كأس العالم تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى قطر أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، ووليد مهدي المدير الإداري للمنتخب، من أجل حضور قرعة المنتخب في كأس العالم والمقرر لها غدًا الأحد.

وتأهل منتخب مصر تحت 17 عامًا كأس العالم للناشئين، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته ببطولة أمم أفريقيا، وتفوقه على منتخب أنجولا في المباراة الفاصلة.

وعقد الكاس اجتماعا خلال الأيام الماضية مع وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة.