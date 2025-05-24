شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة صن داونز اليوم بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز تحديا قويا عندما يواجه فريق صن داونز عصر اليوم، السبت، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

وبدأ بيراميدز مشواره فى دوري أبطال أفريقيا كالتالى:

الدور التمهيدي الأول: فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهاباً و3-1 إيابا

الدور التمهيدي الثاني: التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب، الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1.

دور المجموعات، بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى في تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 في القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي: فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1، قبل أن يخسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0.

نصف النهائي: تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0، فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي،. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.